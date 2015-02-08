Сенатор Маккейн закликав негайно надати Україні зброю

Голова комітету із збройних сил Сенату США Джон Маккейн закликав негайно надати Україні зброю.

Про це він заявив під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, передає "5 канал”.

Маккейн наголосив, що українці не просять світову спільноту воювати у цій війні, вони лише закликають допомогти їм захистити себе.

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”Якщо ми допоможемо Україні завдати удару по російських силах, що захопили їхню країну, як довго зможе президент Путін вести війну, існування якої заперечує? Саме тому ми маємо надати українцям зброю для захисту. Путін не хоче дипломатичного вирішення, він хоче контролювати Україну, так само як і деяких інших сусідів”, - сказав сенатор США.