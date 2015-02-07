Меркель: Україна потребує прогресу, але цей прогрес не можна забезпечити шляхом поставок зброї

Канцлер Німеччини Ангела Меркель переконана, що прогрес у розв'язанні кризи в Україні неможливо досягти шляхом поставок зброї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки (MSC).

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"Я переконана, що цей конфлікт неможливо розв’язати військовим шляхом, тому ми вирішили зосередити наші зусилля на дипломатичних рішеннях. Одночасно, на щастя, у нас є спільність трансатлантичних позицій в тому, що стосується санкцій, у тій сфері, де у нас є перевага, я маю на увазі економічну сферу... Україна потребує прогресу, але цей прогрес не можна забезпечити шляхом поставок зброї", - сказала Меркель, відповідаючи на запитання учасників конференції.