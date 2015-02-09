У Канаді шторм за добу насипав майже 2-метрові замети (відео)

На вулицях утворилися майже 2-метрові замети. Життя місцевих жителів може повернутися в норму через кілька днів, констатує мер міста. Метеорологи звинувачують в ударі стихії шторм «Ананасовий експрес», повідомляє Gismeteo.

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Міський пейзаж Кітімата змінився до невпізнання. Влада північної частини держави, а особливо міста Китимат і району, звернулися до місцевих жителів з проханням залишатися у своїх будинках під час снігопадів.

Такі рясні снігопади в канадській провінції Британська Колумбія не спостерігалися з 1961 року, коли сніговий покрив сягнув близько одного метра. У вівторок, 5 лютого, був побитий рекорд снігових опадів протягом 24 годин. У Кітіматі випало 1,2 м снігу, в результаті чого в цілому утворилися 2-метрові замети. Опади у вигляді снігу продовжилися і в наступні дні.

Хуртовини викликали багато труднощів. Сильний снігопад викликав перебої в подачі електроенергії. Мер міста Кітімат Філ Гермут просить людей економити воду із-за збою живлення, яке має суттєвий вплив на насосну систему міста.

За даними метеорологів, хуртовини приніс так званий «Ананасовий експрес». Це потік повітря, який може пересувати по землі величезну кількість вологи. Один такий потік може нести в собі іноді стільки води, скільки може міститися в кількох річках Міссісіпі. Це призводить до злив, величезних штормів і гігантським зимових снігопадів.