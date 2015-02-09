За рік росіян, що погано ставляться до України, стало у три рази більше - опитування

Про це свідчать дані соціологічного опитування «Левада-Центру», які є у розпорядженні УНІАН.

Зокрема, відповідаючи на питання, як ви ставитеся зараз до України, у січні 2015 року 36% респондентів вказали «в основному погано», 28% - «дуже погано». У січні 2014 року відповідь «в основному погано» вибрали - 22% і лише 4% - «дуже погано».

Згідно з даними опитування, у січні 2015 року до України добре ставилися лише 24% («дуже добре» - 4%, «в основному добре» - 20%) респондентів. Рік тому позитивне ставлення було відзначене у 66% респондентів («дуже добре» - 6%, «в основному добре» - 60%).

Читайте також70% росіян вважають, що РФ повинна продовжувати свою «політику» в Україні - опитування

Не змогли відповісти на це питання у січні 2015 року 13%, рік тому - 9%.

Водночас 48% опитаних назвали відносини між РФ та Україною ворожими (рік тому - лише 2%), 33% - напруженими (рік тому - 21%), 9% - прохолодними (рік тому - 31%), 2% - нормальними і спокійними (рік тому - 26%), 1% - добрими і добросусідськими (рік тому - 10%), 1% - дружніми (рік тому 4%). Складно відповісти 5% респондентів (рік тому 6%).

Опитування проводилося 23-26 січня 2015 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського та сільського населення серед 1,6 тис. осіб у віці 18 років і старше у 134-х населених пунктах 46 регіонів країни. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загальної кількості опитаних разом із даними попередніх опитувань. Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4%

Як відомо, Росія ігнорує виконання Мінських домовленостей, продовжуючи постачати проросійським бойовикам на Донбасі зброю та військову техніку, а також відмовляється «закрити» російсько-український кордон. Крім того, РФ відмовляється виводити свої війська з окупованих частин Донецької і Луганської областей.

Читайте такожЧисло росіян, які допускають відкриту війну з Україною, різко зросло - дослідження

Від початку 2015 року бойовики значно активніше почали обстрілювати позиції українських силовиків у зоні АТО і населені пункти.

Також Росія продовжує посилювати військовий контингент на сході України. За даними РНБО, на сьогоднішній день загальна чисельність російських військових на підконтрольних бойовикам територіях досягла 12 тис.

Представники української влади неодноразово заявляли, що готові йти на будь-які переговори задля врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія наполягає на зміні конституційного ладу України.

Водночас на російських федеральних каналах протягом року повідомляють про фашистів, які нібито захопили владу в Україні, що нібито призвело до ущемлення прав російськомовних громадян України. Ця інформація не відповідає дійсності, однак у російських громадян немає можливості побачити об'єктивну картину того, що відбувається.

Раніше УНІАН повідомляв, що майже 70% росіян виступають проти введення військ РФ в Україну.