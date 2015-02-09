У Міноборони Польщі назвали Росію «військовою суперсилою», у якої є ядерна зброя

Таку думку міністр оборони Польщі Томаш Сємоняк висловив в інтерв'ю британському виданню Financial Times.

"Росія - це військова суперсила та має ядерну зброю. Немає жодної держави в Європі, яка могла б протистояти їм самостійно", - сказав він.

Сємоняк зауважив, що російська влада повертається до імперської політики, відзначивши, що це стосується не лише анексії Криму та подій на Донбасі.

Він зазначив, що європейські політики змушені обережно підходити до питання озброєння України та воліють шукати політичні шляхи врегулювання конфлікту на Донбасі, оскільки це може ще більше загострити ситуацію та навіть призвести до нової світової війни.

"Росія - це сила, яка має ядерний арсенал, і західні політики мають пам'ятати, чи не призведе це до глобальної війни", - сказав міністр оборони Польщі.

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Як повідомляв УНІАН, Росія з лютого 2014 року здійснює військову агресію проти України. Вона анексувала Крим та постачає на схід України – в Луганську та Донецьку області, частина яких захоплена бойовиками терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР», важке озброєння та боєприпаси.

Під час цієї війни, за даними ООН, майже 6 тисяч осіб загинули, більш як 10 тисяч дістали поранення, майже мільйон громадян були вимушені залишити свої домівки.

Незважаючи на санкції, які запровадили проти Росії ЄС, США, Канада, Австралія та інші країни, Москва не припиняє війну, постачаючи на Донбас навіть регулярні війська.