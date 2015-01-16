Росія почала завозити до Криму ракети, здатні нести ядерні боєголовки - Джемілєв
Депутат Верховної Ради та лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявив, що окупаційна російська влада почала завозити до Криму ракети, здатні носити ядерні боєголовки.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Утім, зауважив він, що поки не має інформації, чи завезли ядерні боєголовки для ракет. Джемілєв додав, що йому надали цю інформацію зовсім недавно.
«Чи є там ядерні боєголовки чи ні – важко сказати, але це ракетоносії. Тобто це пряме порушення Будапештського договору щодо демілітаризації, тобто звільнення територій України від ядерної зброї. І тому, звісно, ми очікуємо, що буде реакція адекватна з боку західних справ, коли отримаємо підтвердження, що там є ядерна зброя. Але це дуже така нехороша ситуація», – зазначив він.
У Службі зовнішньої розвідки повідомили, що не мають інформацію щодо ракет для ядерних боєголовок.
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Речник служби Олександр Скрипник додав, що радить із цього питання надалі слідкувати за повідомленнями речника АТО Андрія Лисенка. Саме заяви Лисенка, за його словами, є спільним інформаційним майданчиком для усіх оборонних структур України.
«Вся інформація, яка надається, вся, яка є, що стосується питань і АТО і Криму. І якщо є що сказати – вони коментують, якщо ні – то ні», – додав Скрипник.