Росія почала завозити до Криму ракети, здатні нести ядерні боєголовки - Джемілєв

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Утім, зауважив він, що поки не має інформації, чи завезли ядерні боєголовки для ракет. Джемілєв додав, що йому надали цю інформацію зовсім недавно.

«Чи є там ядерні боєголовки чи ні – важко сказати, але це ракетоносії. Тобто це пряме порушення Будапештського договору щодо демілітаризації, тобто звільнення територій України від ядерної зброї. І тому, звісно, ми очікуємо, що буде реакція адекватна з боку західних справ, коли отримаємо підтвердження, що там є ядерна зброя. Але це дуже така нехороша ситуація», – зазначив він.

У Службі зовнішньої розвідки повідомили, що не мають інформацію щодо ракет для ядерних боєголовок.

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Речник служби Олександр Скрипник додав, що радить із цього питання надалі слідкувати за повідомленнями речника АТО Андрія Лисенка. Саме заяви Лисенка, за його словами, є спільним інформаційним майданчиком для усіх оборонних структур України.

«Вся інформація, яка надається, вся, яка є, що стосується питань і АТО і Криму. І якщо є що сказати – вони коментують, якщо ні – то ні», – додав Скрипник.