Луценко: треба забрати контингент у Косово з-під керівництва ООН

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вважає за доцільне перепідпорядкувати український миротворчий контингент у Косово Єврокомісії замість місії ООН.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Є можливість розглянути доцільність перебування (контингенту – УНІАН) в складі місії ООН… Є доцільність передати перепідпорядкування Єврокомісії», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому міністр висловив упевненість, «що це питання позапланово буде винесене на засідання РНБО».

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, у 2006 році його особиста позиція щодо контингенту МВС у Косово полягала в недоцільності перебування. Однак після подій 17 березня він змінив свою думку. Насамперед, через те, що бійці підрозділу МВС, який перебуває у Косово, висловили бажання й надалі залишатися там.

Крім того, глава МВС вважає, що якщо цей підрозділ залишить Косово, «це буде ганебно і для бійців, і для МВС».

Як повідомляв УНІАН, вранці 17 березня під час проведення спецоперації зі звільнення захопленої території і приміщення суду в північній частині міста Митровиця (Косово) сталося зіткнення противників проголошення незалежності Косового з поліцейськими силами ООН. Серби обстріляли будинок поліцейської станції та закидали територію гранатами. В результаті цих дій було поранено двадцять одного працівника Спеціального миротворчого підрозділу МВС України в Косовому.