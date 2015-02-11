ЗМІ: Космічний ешелон протиракетного контролю Росії не працюватиме до червня

Запуск нового супутника "Тундра", є, за твердженням військових, значно більш ефективним, ніж старі апарати, в черговий раз відклали, пише КоммерсантЪ з посиланням на свої джерела.

"Про перенесення термінів запуску космічного апарату "Тундра" (виріб 14Ф142) "Ъ" повідомили кілька джерел у ракетно-космічній промисловості і підтвердив офіцер Міноборони. Спочатку апарат планували запустити в 2013 році, потім - в кінці 2014 року і в першому кварталі 2015 року. Тепер же виведення супутника на високоеліптичну орбіту з космодрому Плесецьк за допомогою ракети-носія "Союз-2.1 б" і розгінного блоку "Фрегат" запланований на червень 2015 року", - повідомляє видання.

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Довідка. Російська система попередження про ракетний напад (СПРН) складається з двох ешелонів - космічного і наземного. Призначена для виявлення запуску балістичних ракет, обчислення їх траєкторії, визначення району падіння для прийняття рішення про завдання удару у відповідь.

Основним є наземний ешелон, який представлений мережею радіолокаційних станцій дальністю 6 тис. км, розташованих в Краснодарському краї, Калінінградській, Ленінградській, Іркутській областях і в інших регіонах.

Космічний ешелон СПРН включає супутникові групи на геостаціонарній і високоеліптичних орбітах. У квітні 2014 року припинив роботу останній із восьми геостаціонарних супутників 71Х6 системи "Око-1", створеної в 1990-і роки. Тоді повідомлялося, що на високоеліптичних орбітах залишилося два з необхідних шести супутників 73Д6, які здатні виконувати свої завдання лише три години на добу.