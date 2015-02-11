ЗМІ: Літак з прем'єром Болгарії не може приземлитися в Софії через проблеми з шасі
20:55, 11 лютого 2015Світ
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Урядовий літак, на борту якого перебуває прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов, не може приземлитися в аеропорту Софії через проблеми з шасі.
Зараз літак кружляє над аеропортом / vokrug-sveta.info
Літак кружляє над аеропортом. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на агентство БГНЕС. Воно, у свою чергу, посилається на джерело, яке разом з головою болгарського уряду перебуває на борту літака.
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За інформацією Болгарського національного телебачення, на літаку, на якому болгарська урядова делегація вирушила на засідання Європейської ради в Брюсселі, після вильоту не забралося одне з шасі.
Зараз літак кружляє над аеропортом, щоб витратити горючі, після чого буде здійснена вимушена посадка.
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