ЗМІ: Літак з прем'єром Болгарії не може приземлитися в Софії через проблеми з шасі

Літак кружляє над аеропортом. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на агентство БГНЕС. Воно, у свою чергу, посилається на джерело, яке разом з головою болгарського уряду перебуває на борту літака.

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За інформацією Болгарського національного телебачення, на літаку, на якому болгарська урядова делегація вирушила на засідання Європейської ради в Брюсселі, після вильоту не забралося одне з шасі.

Зараз літак кружляє над аеропортом, щоб витратити горючі, після чого буде здійснена вимушена посадка.