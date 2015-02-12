Захід заморозить відносини з Росією, якщо та знову порушить Мінські домовленості - прем'єр Фінляндії

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Олександр Стубб сьогодні у Брюсселі перед початком роботи саміту ЄС.

"Ми зараз будемо тільки сподіватися, що домовленості про припинення вогню та мирні домовленості будуть тривати, тому що вже втрачено багато життів. Це гарні зусилля, і я сподіваюся, що вони будуть виконані", - зазначив Стубб.

Читайте такожПісля переговорів у Мінську нові санкції на саміті ЄС обговорюватися не будуть - МогерініВідповідаючи на запитання щодо можливості розгляду нових санкцій, прем'єр-міністр Фінляндії наголосив, що необхідно "дати миру шанс". "Якщо домовленості не будуть виконуватися, у найближчому майбутньому ми побачимо заморожену ситуацію між Росією та Західом", - сказав він.

Фінський прем'єр наголосив, що канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Франсуа Олланд "простягнути Путіну свої руки з миром". "Зараз він має намагатися зробити так, щоб домовленості працювали", - додав Стубб.