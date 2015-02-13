У Новій Зеландії на берег викинулися майже 200 дельфінів

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на The New Zealand Herald.

Тварин, які викинулися на мілину неподалік від міста Нельсон, помітили співробітники Департаменту охорони природи країни.

Співробітник Департаменту Ендрю Лемейсон розповів, що спочатку на берег викинулися близько 30 ссавців, потім їх кількість зросла до 60, потім до 143 і в кінцевому підсумку досягла 198 особин. Співробітники відомства уточнили, що їм знадобиться близько 500 добровольців, щоб перемістити гринд назад у воду. Він зазначив, що рятувальні роботи були припинені до ранку, так як людям небезпечно перебувати поруч з тваринами вночі.

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Лемейсон розповів, що на даний момент загинули 20 дельфінів. Він додав, що за ніч число загиблих тварин може збільшитися.

У Департаменті охорони природи не можуть точно сказати, що стало причиною масового викиду на берег дельфінів. За однією з версій, ссавці не дуже добре орієнтуються на мілководді і могли збитися з шляху. За іншою - дельфіни попливли на допомогу до одного з своїх побратимів, який випадково опинився на мілині.

Гринди воліють до відкритого моря і лише зрідка підпливають близько до берегів. Їх довжина може досягати 8,5 метрів, а вага в середньому становить близько 800 кілограмів. Вони не в перший раз викидаються на берег Нової Зеландії. Подібні випадки фіксувалися в 2012 році - тоді на суші виявилися 25 дельфінів, у 2011 і 2010 роках.