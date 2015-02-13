Росія розгорнула системи ППО поблизу Дебальцевого - Псакі

Про це вона сказала на прес-конференції для журналістів, передає РБК.

«Російські військові розгорнули велику кількість артилерії і ракетних систем залпового вогню (РСЗВ) навколо Дебальцевого, звідки ведуть обстріл по українських позиціях. Ми впевнені, що це російські військові, які не (належать) сепаратистам, системи», - сказала Джен Псакі.

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«Російські війська також розгорнули поблизу Дебальцевого системи ППО. Ми також впевнені, що це російські військові, а не системи сепаратистів», - додала вона.

«Російські підрозділи вздовж кордону з Україною готують велику партію постачання припасів для проросійських сил, які воюють на східній Україні», - заявила офіційний представник Держдепу.