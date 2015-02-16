У РФ опозиція готує марш "Весна", серед вимог - кінець агресії проти України
07:35, 16 лютого 2015Світ
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Організатори антикризового маршу «Весна» збираються подати в мерію заявку на його проведення.
Нємцов не виключає заборони на акцію / www.svoboda.org
Вони хочуть узгодити ходу в центрі Москви. Один з організаторів, політик Борис Нємцов не виключає, що мерія може не погодитися, повідомляє Ехо Москви.
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Тим не менш, автори ідеї мають намір вести переговори з міськими чиновниками. Основними вимогами маршу є: припинення агресії проти України, розслідування корупційних справ, скасування продуктових санкцій, децентралізація бюджету, зростання витрат на медицину і скорочення військових витрат. Акція запланована 1 березня.
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