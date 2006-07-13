Лідера білоруської опозиції засуджено до 5,5 років ув`язнення

Суд Московського району Мінська засудив лідера білоруської опозиції Олександра КОЗУЛІНА до 5,5 років позбавлення волі, повідомила дружина засудженого Ірина.

За її словами, О.КОЗУЛІН відбуватиме термін в колонії загального режиму.

Як повідомляє РІА «Новости», судове засідання проходило без журналістів. На початку засідання суддя попросив пресу залишити зал.

За заявою дружини засудженого, журналістів попросили вийти після того, як О.КОЗУЛІН, зайшовши до зали засідань, почав вимагати звільнення і висловив недовіру суду.

У залі залишилися родичі підсудного і дипломати.

Захист має намір оскаржити рішення суду в міському суді Мінська, повідомив журналістам адвокат О.КОЗУЛІНА Ігор РИНКЕВИЧ.

Він вважає, що рішення суду дуже жорстке, і не визнає провини за своїм підзахисним.

Держобвинувач вимагав засудити О.КОЗУЛІНА до шести років позбавлення волі.

Слухання у справі О.КОЗУЛІНА почалися 6 липня в суді Московського району Мінська.

Лідер білоруської Соціал-демократичної партії, екс-кандидат у президенти Білорусі Олександр КОЗУЛІН був затриманий 25 березня в Мінську під час мітингу і ходи опозиції, які виступали проти підсумків президентських виборів 19 березня.

30 березня О.КОЗУЛІНУ було пред`явлено звинувачення за трьома епізодами: подіями в Мінську 17 лютого і 2 березня - стаття 339, частина 2 Кримінального кодексу (хуліганство), подіями 25 березня - стаття 342 (організація групових дій, що грубо порушують громадський порядок і пов`язані з явною непокорою законним вимогам представників влади або таких, що призвели до порушення роботи транспорту, підприємств, установ або організацій, або активна участь у таких діях за відсутності ознак тяжчого злочину).

Перша стаття передбачає як покарання штраф, або арешт терміном до шести місяців, або обмеження волі терміном до трьох років, або позбавлення волі на той же термін. Друга - арешт терміном від трьох до шести місяців, або обмеження волі терміном до п`яти років, або позбавлення волі терміном від одного року до шести років.