МЗС РФ: важко коментувати натяки, тим більше повні нісенітниці

МЗС Росії заявляє, що Москва розглядає політичні процеси в Україні як її суто внутрішню справу і прагне до діалогу з усіма політичними силами, які на ділі виступають за розвиток і поглиблення російсько-українського партнерства, повідомляє РІА «Новости».

"Ми завжди заявляли, що Росія прагне до активного і поступального діалогу з усіма політичними силами України, які на ділі виступають за розвиток і поглиблення російсько-українського партнерства", - йдеться у відповіді департаменту інформації та друку МЗС РФ на прохання ЗМІ прокоментувати заяву фракції «Наша Україна», яку сьогодні озвучив міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК.

"Важко коментувати натяки, тим більше повні нісенітниці. Не знаємо, хто, на думку автора цих слів, створює різні коаліції на Україні. Що стосується Росії, то ми розглядаємо політичні процеси в сусідній державі як її суто внутрішню справу", - заявило МЗС РФ.

Як повідомляв УНІАН, “Наша Україна” заявила, що антикризова коаліція у Верховній Раді діє за чітко спланованими сценаріями, які виробляються за межами України.

“Складається враження, що авторам цих сценаріїв, окрім дестабілізації ситуації в Україні, потрібна «дешева демонстрація» перед засіданням Великої вісімки”, йдеться у заяві.

“Наша Україна” розцінює подібні кроки як спробу ззовні втрутитися у внутрішньополітичні процеси в Україні.