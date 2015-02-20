Лідер КНДР змінив зачіску і форму брів (фото)

Фотознімки північнокорейського лідера в новому іміджі були опубліковані в кількох західних виданнях, повідомляє Бі-бі-сі.

Кім Чен Ин з'явився перед делегатами з'їзду з зачесаним назад волоссям і поголеними до половини бровами.

Видання Peoples порівняло зачіску глави КНДР з тією, що носив американський актор Уілл Сміт в 1990-і роки.

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