Папа Римський похрестив відомого мусульманського журналіста (фото)

Папа Римський Бенедикт XIV під час великодньої служби в ніч на 23 березня провів обряд хрещення над Магді Алламом - відомим в Італії журналістом, який народився і виріс у мусульманській сім`ї, повідомляє Reuters.

Той факт, що Аллам буде похрещений, тримали в суворій таємниці, про готовність мусульманського журналіста перейти в католицтво оголосили лише за годину перед початком великодньої меси.

Аллам відомий тим, що в своїх статтях різко критикував ісламський екстремізм і завжди дотримувався проізраїльської позиції. Крім того, він став на бік понтифіка після того, як в мусульманському світі здійнялася хвиля обурення необережним висловом Папи про іслам.

Відомо, що журналіст цілодобово перебуває під охороною італійської поліції, оскільки його колишні одновірці багато разів погрожували йому розправою.