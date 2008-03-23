Папа Римський похрестив відомого мусульманського журналіста (фото)

09:34, 23 березня 2008
Світ
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Намір тримався у суворій таємниці

Magdi AllamПапа Римський Бенедикт XIV під час великодньої служби в ніч на 23 березня провів обряд хрещення над Магді Алламом - відомим в Італії журналістом, який народився і виріс у мусульманській сім`ї, повідомляє Reuters.

Той факт, що Аллам буде похрещений, тримали в суворій таємниці, про готовність мусульманського журналіста перейти в католицтво оголосили лише за годину перед початком великодньої меси.

Аллам відомий тим, що в своїх статтях різко критикував ісламський екстремізм і завжди дотримувався проізраїльської позиції. Крім того, він став на бік понтифіка після того, як в мусульманському світі здійнялася хвиля обурення необережним висловом Папи про іслам.

Відомо, що журналіст цілодобово перебуває під охороною італійської поліції, оскільки його колишні одновірці багато разів погрожували йому розправою.

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