Прем'єр Білорусі назвав Євразійський союз домом "із цілою низкою недоробок"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на засіданні Євразійської міжурядової ради сьогодні в Москві.

«Давайте будемо об'єктивними. Сьогодні наш євразійський дім – це, звичайно, потужна споруда світового масштабу. Це визнають навіть наші опоненти. Але ми здали наш дім із цілою низкою недоробок. Деякі з них ми прямо закріпили в нашому акті приймання, тобто в Договорі про Євразійський економічний союз, у вигляді перехідних періодів аж до 2025 року», - сказав Коб‘яков.

За його словами, решта недоробок носить характер прихованих дефектів, які, зокрема, виявилися в результаті відомих заборон на ввезення товарів і транзиту наприкінці минулого року (РФ запровадила обмеження на продукцію Білорусі, яка нібито реекспортувала заборонені товари з ЄС, - УНІАН). Причому вони виявилися для Євразійської економічної комісії настільки прихованими, що було потрібне втручання глав держав, для того, щоб роз'яснити комісії її функції і повноваження з забезпечення основоположних принципів функціонування Євразійського економічного союзу, підкреслив він.

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«Навіть фундамент нашої будівлі – усунення вилучень у вільному русі товарів – і то не є монолітним. У зв'язку з цим білоруські ініціативи цілком зрозумілі і логічні. Ми закликаємо озирнутися назад і усунути ці самі недоробки, тобто реалізувати вже досягнуті домовленості», - закликав Коб‘яков.

Він запропонував доручити Євразійській економічній комісії терміново відновити активну роботу над списком вилучень і обмежень, доповісти на черговому засіданні міжправради про динаміку скасування вилучень і обмежень, пріоритетну увагу приділити питанням усунення вилучень у русі товарів.

При цьому він зазначив, що настав час визначитися з долею поняття «Товар Євразійського економічного союзу».

«Ми всі, і Білорусь тут не виняток, поки що надто обережно ставимося до цієї ініціативи. Треба, напевно, вже знаходити відповідь на питання: хто ж він такий, вітчизняний виробник Союзу, товари якого ми спільними зусиллями намагаємося просувати, у тому числі й за межі Євразійського економічного союзу. Вважаємо, що необхідно впритул підійти до розроблення правил визначення походження товарів з Євразійського економічного союзу», - сказав прем'єр Білорусі.

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Як повідомлялося, Митний союз Росії, Білорусі й Казахстану почав працювати в 2011 році (загальне адміністрування зовнішньої торгівлі і єдині експортно-імпортні ставки). З січня 2012 року набрали чинності базові угоди, що формують Єдиний економічний простір (забезпечення свободи руху послуг, капіталу, робочої сили і проведення узгодженої економічної політики). З лютого 2012 року функціонує керівний орган МС і ЄЕП - Євразійська економічна комісія.

Договір про Євразійський економічний союз було підписано президентами Росії, Білорусі й Казахстану 29 травня 2014 р. в Астані. На початку жовтня ц.р. державами «трійки» завершено процедуру ратифікації договору.

Вірменія стала повноправним учасником Євразійського економічного союзу з 2 січня 2015 р.