Німецька контррозвідка заявила про активізацію російського шпигунства в Європі

Про це заявив голова федерального відомства із захисту конституції (контррозвідка Німеччини) Ханс-Георг Маассен, повідомляє ZN.UA з посиланням на німецьке видання Die Zeit.

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За словами голови німецької контррозвідки, влада Росії при цьому використовує старі методи колишнього КДБ. На додаток до шпигунства активізувалася також дезінформація.

"Крім того, Росія використовує підтримку екстремістських груп з метою провокування дестабілізації", - сказав Ханс-Георг Маассен.

Він попередив, що погіршення відносин між Росією і Заходом загрожує і Німеччині і Європі загалом. "Співпраця у зв'язку з численними конфліктами та загрозами в світі справді вкрай необхідна. Все це ускладнює боротьбу з ісламським екстремізмом і тероризмом", - додав він.