Російський шпигун проник на засідання комісії в польському сеймі
Камери відеоспостереження зафіксували присутність російського шпигуна на засіданні спеціальної комісії з енергетики та енергоресурсів польського сейму.
Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на видання Rzeczpospolita.
Агентство національної безпеки затримало шпигуна ще 15 жовтня за підозрою в діяльності на користь російського ДРУ, спрямованої проти Польщі.
Під час слідства з’ясувалося, що підозрюваний був присутній на засіданні спецкомісії з енергетики та енергоресурсів 12 березня. Його присутність зафіксували камери відеоспостереження.
Того дня розглядалися поправки до закону про запаси нафти і газу, а також обговорювалися загрози енергетичній безпеці. Підозрюваного впізнав голова комісії Анджей Червіньський.
Читайте такожУ Львові СБУ затримала російського шпигуна
Оскільки особа підозрюваного наразі не розкривається, видання наводить лише стоп-кадр з камер спостереження, не позначивши на ньому шпигуна.
Наразі слідство перевіряє факти. Відомо, що з підозрюваним підтримував контакти відомий польський депутат, колишній член уряду.