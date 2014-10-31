Російський шпигун проник на засідання комісії в польському сеймі

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на видання Rzeczpospolita.

Агентство національної безпеки затримало шпигуна ще 15 жовтня за підозрою в діяльності на користь російського ДРУ, спрямованої проти Польщі.

Під час слідства з’ясувалося, що підозрюваний був присутній на засіданні спецкомісії з енергетики та енергоресурсів 12 березня. Його присутність зафіксували камери відеоспостереження.

Того дня розглядалися поправки до закону про запаси нафти і газу, а також обговорювалися загрози енергетичній безпеці. Підозрюваного впізнав голова комісії Анджей Червіньський.

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Оскільки особа підозрюваного наразі не розкривається, видання наводить лише стоп-кадр з камер спостереження, не позначивши на ньому шпигуна.

Наразі слідство перевіряє факти. Відомо, що з підозрюваним підтримував контакти відомий польський депутат, колишній член уряду.