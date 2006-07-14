Ізраїль завдає ракетні удари по Бейруту

ВПС і ВМС Ізраїлю завдають ракетні ударі по Бейруту. Це вже третя атака за останні майже троє діб. По міжнародному аеропорту столиці Лівану вогонь веде палубна артилерія з кораблів ВМС, що увійшли до ліванських територіальних вод. Кораблі блокували ліванські судна в порту Тріполі.

У відповідь на це керівництво терористичної організації "Хізбаллах" у п`ятницю заявило: "Сіоністському ворогу слід чекати обстрілу Хайфи найближчим часом". Напередодні "Хізбаллах" вже випустила ракету "Катюша" по центру Хайфи. Ракета була випущена з ліванської території і подолала близько 50 км. У зв`язку з цим Ізраїль ухвалив рішення активізувати дії по ліквідації лідера руху "Хізбаллах" Хасана Насраллу. Він сам вирішив свою долю, заявив ізраїльський міністр внутрішніх справ Рон Бар. У свою чергу заступник прем`єр-міністра Шимон Перес заявив, що військова операція, яку проводить Ізраїль в Лівані, направлена не проти ліванської держави, а проти терористичної організації "Хізбаллах".

Ліванський уряд Фуада Ас-Синьйора, який вчора ще цілком влаштовував Сполучені Штати, вже висить на волоску. А командуючий ліванською армією Мішель Сулейман відкрито підтримав "законну боротьбу" бійців опору.

Держсекретар США Кондоліза Райс звернулася сьогодні до уряду Сирії із закликом чинити тиск на керівництво ліванської терористичної організації "Хизбаллах". На думку Райс, Дамаск володіє достатнім впливом на шейха Хасана Насраллу, щоб зупинити подальшу ескалацію лівано-ізраїльского конфлікту.

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