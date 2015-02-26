Кількість безробітних росіян на тлі кризи досягне 2,4 мільйона осіб

Максимальнечисло безробітних в РФ на тлі складної економічної ситуації складе 2,4 млн осіб.

Такий прогноз озвучила заступник глави Мінпраці РФ Тетяна Блінова на засіданні профільного комітету Держдуми, передає ТАСС.

"Ми виходили з наступного: що при найнегативнішому розвитку ситуації чисельність безробітних в РФ може збільшитися до аналогічних показників 2009-2011 років, а там максимальна чисельність сягала 2 млн 400 тисяч осіб", - сказала вона.

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За даними міністерства, кількість росіян, офіційно визнаних безробітними, з початку року збільшилася на 86 173 людини.

За словами Блінової, порівняно з попереднім роком чисельність офіційно зареєстрованих безробітних поки незначно перевищує ті показники, які були зареєстровані за аналогічний період попереднього року. "Це перевищення досить незначне", - сказала заступник міністра.

Також зростання числа безробітних у Росії протягом останніх трьох тижнів становить 19-20 тис. осіб щотижня.