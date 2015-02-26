У Росії клуб дівчат, що цілувалися на тлі депутата-гомофоба, перевіряють на пропаганду гомосексуалізму

Про це повідомляє Дождь з посиланням на юриста «Агори» Віталія Черкасова.

Підставою для проведення перевірки стали близько 100 звернень жителів Петербурга з проханням звернути увагу на діяльність цього клубу. Заявники стверджують, що в клубі нібито займаються продажем наркотиків, і туди пускають неповнолітніх.

За словами Черкасова, в прокуратурі зацікавилися сторінкою клубу «ВКонтакте», серед передплатників якої нібито також є підлітки до 18 років. Таким чином, керівництво клубу порушує закон про заборону ЛГБТ-пропаганди серед неповнолітніх.

Юрист розповів, що два дні тому гендиректор Infinity ходила на допит, де давала пояснення. Тепер на допит викликали прес-секретаря клубу Ксенію Іванову, яка відповідає за співтовариство «ВКонтакте».

Читайте такожДепутат Мілонов: У Росії геїв немаєЧеркасов зазначив, що спільнота у соціальній мережі є закритою - щоб вступити в неї, потрібно подати заявку. Доступ відкривають лише користувачам, які досягли 18 років. При цьому, за словами юриста, не виключено, що деякі користувачі ввели Іванову в оману, збрехавши з приводу свого віку. Керівництво клубу також висловлює готовність посилити правила доступу до спільноти, щоб уникнути порушення закону.

Раніше, 1 лютого, одна з керівниць Infinity і її подруга, що летіли з Москви в Санкт-Петербург, сфотографувалися, цілуючись, на тлі депутата петербурзьких законодавчих зборів Віталія Мілонова, відомого своїми гомофобними висловлюваннями. Мілонов відреагував на це негативно, назвавши дівчат «божевільними дурепами» в коментарі агентству FlashNord.

У бесіді з виданням Черкасов підкреслив, що керівництво клубу безпосередньо пов'язує раптову прокурорську перевірку з тим випадком в літаку. Юрист повідомив, що в спільноті «Москва - не Содом! Петербург - не Гоморра!» «ВКонтакте» з'явилося звернення з закликом скаржитися на клуб Infinity у прокуратуру Санкт-Петербурга.

«Давайте витратимо всього пару хвилин на те, щоб написати заяву в прокуратуру на лесбі-клуб, в якому содомітки розбещують неповнолітніх дівчаток. До речі, саме співробітниці даного клубу кілька днів тому влаштували провокацію: на очах у пасажирів літака Москва-Петербург вони почали демонструвати свої збочені нахили, чим викликали скандал в інтернеті», - йдеться у зверненні.