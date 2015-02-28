Прямий ефір з місця вбивства Нємцова
00:07, 28 лютого 2015Світ
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Російський політик і державний діяч, депутат Ярославської міської думи Борис Нємцов застрелений в центрі Москви
У Москві застрелили Бориса Нємцова facebook.com/artemon.galustyan
За інформацією ЗМІ, до Нємцова під'їхав білий автомобіль, з якого було зроблено чотири постріли. Потім машина зникла. Від отриманих поранень політик помер.
Пряма трансляція з місця події:
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