США засуджують жорстоке вбивство Бориса Нємцова - Обама

Вашингтон засудив вбивство російського політика Бориса Нємцова, передає Газета.ru.

«Президент США: Сполучені Штати засуджують жорстоке вбивство Бориса Нємцова, - йдеться в офіційному твіттері Ради національної безпеки США. - Ми закликаємо російський уряд провести швидке, неупереджене та прозоре розслідування і притягнути винних до відповідальності».

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POTUS: United States condemns brutal murder of Boris #Nemtsov - WH National Security (@NSCPress) February 27, 2015

We call on Russian govt to conduct prompt, impartial & transparent investigation & ensure those are responsible brought to justice #Nemtsov - WH National Security (@NSCPress) February 27, 2015

Раніше повідомлялося, що в центрі Москви в ніч на суботу, 28 лютого, невідомі вбили політика Борис Нємцов.