США засуджують жорстоке вбивство Бориса Нємцова - Обама
США закликають російський уряд провести швидке, неупереджене та прозоре розслідування вбивства Бориса Нємцова.
Вашингтон засудив вбивство російського політика Бориса Нємцова, передає Газета.ru.
«Президент США: Сполучені Штати засуджують жорстоке вбивство Бориса Нємцова, - йдеться в офіційному твіттері Ради національної безпеки США. - Ми закликаємо російський уряд провести швидке, неупереджене та прозоре розслідування і притягнути винних до відповідальності».
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POTUS: United States condemns brutal murder of Boris #Nemtsov
- WH National Security (@NSCPress) February 27, 2015
We call on Russian govt to conduct prompt, impartial & transparent investigation & ensure those are responsible brought to justice #Nemtsov
- WH National Security (@NSCPress) February 27, 2015
Раніше повідомлялося, що в центрі Москви в ніч на суботу, 28 лютого, невідомі вбили політика Борис Нємцов.