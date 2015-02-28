США засуджують жорстоке вбивство Бориса Нємцова - Обама

02:24, 28 лютого 2015
Світ
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США закликають російський уряд провести швидке, неупереджене та прозоре розслідування вбивства Бориса Нємцова.

REUTERS

Вашингтон засудив вбивство російського політика Бориса Нємцова, передає Газета.ru.

«Президент США: Сполучені Штати засуджують жорстоке вбивство Бориса Нємцова, - йдеться в офіційному твіттері Ради національної безпеки США. - Ми закликаємо російський уряд провести швидке, неупереджене та прозоре розслідування і притягнути винних до відповідальності».

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Раніше повідомлялося, що в центрі Москви в ніч на суботу, 28 лютого, невідомі вбили політика Борис Нємцов.

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