У Москві проходить марш пам'яті Бориса Нємцова

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, хода почалася о 14.00 мск у центрі російської столиці від Слов`янської площі (станція метро «Китайгород») Москворецькою набережною до Великого Москворецького моста, де було застрелено політика.

Маршрут акції обгороджено металевою огорожею. Вхід до місця проведення акції здійснюється лише після ретельного огляду співробітниками поліції.

Поліцейські забороняють людям проходити з водою, зокрема в пластикових пляшках, а також проносити скляні лампадки. Над маршрутом ходи веде патрулювання поліцейський вертоліт.

Очолює жалобний марш екс-прем`єр-міністр РФ Михайло Касьянов.

На початку колони люди розгорнули гігантський банер із портретом Нємцова й написом: «Герої не вмирають! Ці кулі - в кожного з нас». Сотні людей тримають у руках портрети Нємцова з аналогічними написами.

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Крім того, люди несуть прапори руху «Солідарність» і партії РПР-Парнас, засновником яких був Нємцов. На численних російських прапорах пов`язані чорні жалобні стрічки. Невеликі прапори РФ також із чорними пов`язками організатори роздають усім бажаючим перед рамками металодетекторів.

Крім того, на акції можна побачити плакати з написами: «Я не боюся», «Немає слів», «Борися», «Борис убитий, Надія вмирає», «Я - Борис».

У багатьох людей на одязі прикріплені, крім стрічок кольорів російського триколора, також білі стрічки, як символ російського протесту, й значки «Ні війні». Багато хто несе в руках квіти.

На акцію пам`яті Нємцова також вийшли люди, які підтримують українську льотчицю і народного депутата Надію Савченко.

Як повідомлялося раніше, гаслом ходи пам'яті Нємцова в Москві буде "Герої не вмирають!".

"Гасло цього маршу буде зрозуміле кожному українцеві, його зміст полягає в тому, що герої не вмирають. Нємцов прожив дуже гідне життя і загинув як герой, він став символом тих ідеалів, за які боровся все своє життя", – заявив співорганізатор маршу "Весна" Ілля Яшин.