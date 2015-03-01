Гаслом ходи пам'яті Нємцова в Москві буде "Герої не вмирають!"

Про це в ефірі "5 каналу" заявив співорганізатор маршу "Весна" Ілля Яшин.

"Гасло цього маршу буде зрозуміле кожному українцеві, його зміст полягає в тому, що герої не вмирають. Нємцов прожив дуже гідне життя і загинув як герой, він став символом тих ідеалів, за які боровся все своє життя", – заявив Яшин.

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Нагадаємо, у Москві і Санкт-Петербурзі сьогодні, 1 березня, проходять марші пам'яті вбитого опозиційного політика Бориса Нємцова. Зокрема, у Москві учасники акції пройдуть від Слов'янської площі до Москворецького мосту, де в ніч на суботу був застрелений Нємцов. Дозволена кількість учасників до 50 тисяч чоловік.