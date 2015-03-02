Слідство вважає, що Нємцова могли вбити непрофесіонали

Про це свідчить балістична експертиза злочину, пише «Коммерсантъ» з посиланням на інформовані джерела в правоохоронних органах.

Експерти, як зазначає газета, встановили, що в Нємцова стріляли зі спини, при цьому в нього потрапили чотири з шести випущених куль. Одна з них потрапила в серце, це поранення виявилося смертельним.

Гільзи, які залишилися на місці стрілянини, за інформацією «Комерсанта», викликали у слідства питання: злочинець користувався патронами калібру 9 міліметрів, випущеними в різний час різними заводами. Чотири патрони, судячи з маркуванням, що були випущені в 1986 році Юрюзанським механічним заводом в Челябінській області, ще два - в 1992 році Тульським патронним заводом. Як вважають експерти, це свідчить про те, що у злочинця були проблеми з доступом до боєприпасів, які зазвичай поставляється пачками по 50 штук патронів в кожній або ящиками по тисячі штук.

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Убивця міг використовувати пістолет Макарова або газовий пістолет «Іж», перероблений для стрільби бойовими патронами. Від зброї, на думку слідства, кілер, найімовірніше, одразу ж позбувся, викинувши його в річку.

В цілому спосіб вбивства, зброя, боєприпаси та інші обставини, за словами джерел в правоохоронних органах, свідчить про те, що злочин, ймовірно, було скоєно непрофесіоналами, які могли не знати навіть ім'я своєї жертви.