У Лондоні презентували монети з новим портретом Єлизавети II (фото)

У Національній портретній галереї британської столиці представили новий портрет королеви Єлизавети II, який найближчим часом з'явиться на місцевих монетах. Як повідомили в Королівському монетному дворі, це п'ятий варіант зображення монарха на грошових знаках за час її правління і перший з 1998 року, передає ТАСС.

Портрет був розроблений гравером і дизайнером Джоді Кларком. Зображення профілю королеви з короною на голові було обрано на закритому конкурсі, організованому Королівським монетним двором.

"Зміна портрету є історичною подією 2015 року", - впевнені його представники.

33-річний Кларк став наймолодшим з п'яти дизайнерів, які створювали портрети королеви за час її царювання. "Мені дуже подобалися портрети на попередніх чотирьох монетах - кожен сильний по-своєму, - зазначив фахівець. - Я все ще не можу повірити, що саме мій королівський портрет буде розміщений на мільйонах монет, що грають важливу роль в тисячолітній історії Королівського монетного двору".

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Перш ніж нові монети увійдуть до обігу, має пройти якийсь час - спочатку вони будуть доставлені в касові центри і банки першої інстанції, при цьому старі залишаться в обігу. Середня тривалість життя кожної монети складає близько 20-25 років. Станом на березень 2014 року в обігу знаходиться близько 28,9 млрд монет, загальна вартість яких становить 4 млрд фунтів ($6,17 млрд).

Презентація нового портрету монарха була приурочена до 50-ї річниці з дня смерті скульптора Мері Сіллік - першої художниці, яка створила портрет королеви для грошових знаків країни.