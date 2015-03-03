На Нобелівську премію миру цього року претендують понад 270 кандидатів

Про це повідомляє Апостроф з посиланням на Норвезький нобелівський комітет.

Серед кандидатів 227 фізичних осіб, а також 49 громадських і міжнародних організацій. Примітно, що така кількість претендентів є другим показником за історію вручення цієї премії. Рекорд, при цьому, був встановлений в 2014 році, коли обирав комітет з 278 кандидатів.

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Варто зазначити, що повний перелік номінантів ніколи не публікують. Минулого року лауреатами Нобелівської премії миру стали 17-річна пакистанська правозахисниця Малала Юсуфзай і індійський активіст Кайлаш Сатьярті. Премія присуджена за їхній внесок у «боротьбу проти дискримінації дітей, а також за право дітей на освіту».