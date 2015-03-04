Парламент Словенії підтримав легалізацію одностатевих шлюбів

За таке рішення висловився 51 депутат, проти виступили 28 та ще 5 утрималося, пише Європейська правда з посиланням на The Global Post.

Як зазначається, законопроект був запропонований опозицією "Об'єднані ліві" та підтриманий правлячою коаліцією.

"Ця поправка, що визначає шлюб як довічне співтовариство двох людей, незалежно від статі, усуває дискримінаційну ситуацію, яка була досі", - заявив Матей Ватовец, депутат від "Об'єднаних лівих".

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Водночас, як пише видання, правоцентристські опозиційні партії виступили проти документа, кажучи, що це дозволить одностатевим парам всиновлювати дітей і підриває традиційні сімейні цінності.

Під час сесії близько 2 тис. людей зібралися перед будівлею парламенту на знак протесту проти законопроекту і оголосили, що вони розпочнуть збір підписів під петицією про скликання референдуму, щоб запобігти набранню законом чинності.

Згідно із законодавством Словенії, референдум щодо імплементації закону скликається, якщо відповідну петицію підписало 40 тис. громадян.