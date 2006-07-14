Грузія не впустить Росію до СОТ

Уряд Грузії відновить переговори щодо вступу Росії до Світової торгової організації.

Про це сьогодні повідомляє Lenta.ru із посиланням на агентство «Грузія Online».

«Росія не виконує взятих на себе зобов`язань за угодою СОТ 2004 року», - заявили міністр закордонних справ Грузії Гела БЕЖУАШВІЛІ та міністр економіки Іраклій ЧОГОВАДЗЕ.

За словами міністрів, Грузія не дасть згоди на прийняття Росії до СОТ до тих пір, поки не будуть закриті «незаконні контрольно-пропускні пункти в Абхазії та Південній Осетії, а також поки Росія не усуне дискримінаційний режим щодо грузинських товарів».

При цьому Г.БЕЖУАШВІЛІ зазначив, що Грузія не проти членства Росії в СОТ. «Це не політична проблема, а економічна, яка пов`язана з умовами СОТ. Держава, яка хоче стати членом джентльменського клубу, повинна дотримувати правила гри», - додав І.ЧОГОВАДЗЕ.

Довідка УНІАН. За умовами вступу до СОТ, Росія повинна підписати угоди з усіма країнами-членами організації. Поки Росія не змогла домовитися тільки з США, яких не влаштовує закритий російський фінансовий ринок і недостатня боротьба з піратством.