Ірак вніс Україну до списку першочергових країн
18:13, 14 липня 2006Світ
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І найближчим часом відкриє посольство
Ірак планує найближчим часом відкрити дипломатичне представництво в Україні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в ході підсумкової зустрічі в рамках третього спільного засідання міжурядової українсько-іракської комісії з питань торгового економічного, наукового і технічного співробітництва, заявив радник міністра промисловості і корисних копалини уряду Республіки Ірак Тоха МОХАММАД.
За його словами, Україна знаходиться в списку першочергових країн, в яких уряд Іраку планує відкрити посольство.
При цьому Т. МОХАММАД повідомив, що іракська делегація передасть прем`єр-міністру Іраку Нурі аль-МАЛІКІ запрошення Української держави відвідати з офіційним візитом Київ у вересні цього року.
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