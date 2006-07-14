Ірак вніс Україну до списку першочергових країн

Ірак планує найближчим часом відкрити дипломатичне представництво в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в ході підсумкової зустрічі в рамках третього спільного засідання міжурядової українсько-іракської комісії з питань торгового економічного, наукового і технічного співробітництва, заявив радник міністра промисловості і корисних копалини уряду Республіки Ірак Тоха МОХАММАД.

За його словами, Україна знаходиться в списку першочергових країн, в яких уряд Іраку планує відкрити посольство.

При цьому Т. МОХАММАД повідомив, що іракська делегація передасть прем`єр-міністру Іраку Нурі аль-МАЛІКІ запрошення Української держави відвідати з офіційним візитом Київ у вересні цього року.