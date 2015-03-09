Французький прем'єр побоюється приходу до влади Ле Пен

В інтерв'ю телеканалу iTele Вальс заявив, що "Національний фронт", очолюваний Ле Пен, "біля дверей влади", а його лідер може стати президентом, повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

За словами прем'єра, він побоюється за Францію

Віце-президент "Національного фронту" Флоріан Філіппот у свою чергу заявив в ефірі радіо France Info, що через майбутні вибори Вальс опинився "в паніці".

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Ле Пен раніше заявила, що має намір провести референдум про вихід Франції з Європейського союзу, якщо виграє президентські вибори 2017 року.