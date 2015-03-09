Французький прем'єр побоюється приходу до влади Ле Пен
03:18, 09 березня 2015Світ
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Прем'єр-міністр Франції Мануель Вальс висловив побоювання, що лідер правої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен може виграти президентські вибори в 2017 році.
REUTERS
В інтерв'ю телеканалу iTele Вальс заявив, що "Національний фронт", очолюваний Ле Пен, "біля дверей влади", а його лідер може стати президентом, повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.
За словами прем'єра, він побоюється за Францію
Віце-президент "Національного фронту" Флоріан Філіппот у свою чергу заявив в ефірі радіо France Info, що через майбутні вибори Вальс опинився "в паніці".
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Ле Пен раніше заявила, що має намір провести референдум про вихід Франції з Європейського союзу, якщо виграє президентські вибори 2017 року.
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