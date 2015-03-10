У Пентагоні заявили, що США продовжують розглядати можливість тренування української Нацгвардії

Помічник заступника голови Пентагону з політичних питань Брайан Маккеон заявляє, що США продовжують розглядати можливість реалізації плану тренування Національної гвардії України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час сенатських слухань у комітеті із закордонних справ Сенату щодо політики США в Україні.

Зокрема, сенатор від Республіканської партії Боб Коркер поцікавився у Маккеона щодо того, чому в березні не було розпочато заплановане навчання Національної гвардії України.

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У свою чергу Маккеон зазначив, що "ми не приймали рішень, і ніколи не мали рішення щодо остаточних термінів та масштабів для цього навчання... Ми говорили про реалізацію цих тренувань в цьому місяці, але ці навчання все ще знаходяться на стадії розгляду...".

Таким чином, за словами Маккеона, він не може зараз сказати, коли такі навчання можуть розпочатися.

Раніше у ЗМІ повідомлялося, що США відклали реалізацію місії з навчання Нацгвардії. Відповідні навчання повинні буди розпочатися у березні 2015 року.