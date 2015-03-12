Житло журналістки, яка писала про підозрюваних у вбивстві Нємцова, обшукали
Увечері 11 березня в квартиру до члена Громадського наглядового комітету і журналістки "МК" Єви Меркачевої додому прийшли співробітники правоохоронних органів
Про це повідомляє глава пробщественного наглядового комітету Антон Цвєтков, передає ТСН.
Меркачевої в цей час не було вдома.
Повідомляється, що співробітники, які здійснювали обшук, сказали її чоловікові, який перебував у квартирі з маленькою дитиною, що з журналісткою "хочуть поговорити генерали".
В даний момент до Меркачевої додзвонитися не вдалося, її телефон вимкнений.
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10 березня Меркачева на правах члена ОНК відвідала СІЗО "Лефортово" і зайшла в камери до затриманих братів Губашевих, а також до Заура Дадаєва.
Вони поскаржилися їй на побиття при затриманні. Співробітники органів, за словами заарештованих, зв'язували їх, приковували кайданами, надягали на голови пакети і били.