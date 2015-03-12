Європарламент вимагає провести незалежне міжнародне розслідування вбивства Нємцова

Депутати Європарламенту прийняли резолюцію, що закликає Москву провести незалежне міжнародне розслідування вбивства опозиціонера Бориса Нємцова, застреленого в центрі російської столиці 27 лютого, повідомляє BBC.

"(Європарламент) запитує проведення незалежного міжнародного розслідування цього вбивства, дотримується думки, що доступні в рамках ОБСЄ, Ради Європи та ООН інструменти можуть допомогти забезпечити неупереджене і справедливе розслідування", - йдеться в тексті резолюції.

У резолюції також наголошується, що "це вбивство - один із невирішених політично мотивованих злочинів і підозрілих смертей, що відбулися в Росії з 1998 року, і число яких зростає", і підкреслюється, що " атмосфера, створена російською владою, підготувала ґрунт для подібних вбивств, насильства і тиску", але обумовлено, що "в стратегічних інтересах Росії і Євросоюзу швидко знизити напруженість і відновити нормальні відносини шляхом дипломатії та посередництва".

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Документ був підготовлений спільно п'ятьма фракціями Європарламенту, в тому числі двома найбільшими з них - "Європейською народною партією" і фракцією "Соціалістів і демократів".

Раніше аналогічну резолюцію одноголосно схвалив американський сенат.