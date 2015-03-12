У Росії перевіряють цитату Путіна на екстремізм

20:43, 12 березня 2015
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Нижегородська поліція перевірить плакат з портретом Бориса Нємцова і цитатою президента Росії Володимира Путіна на екстремізм.

Цитату Путіна перевірять на екстремізм

Розмістив банер місцевий бізнесмен Герман Князєв на балконі належить йому офісної будівлі по вулиці Горького. Про це розповів сам бізнесмен на своїй сторінці в Facebook, пише Лента.ру.

За словами Князєва, співробітники правоохоронних органів прийшли до нього з проханням зняти плакат для проведення лінгвістичної експертизи. Увагу поліцейських привернули слова Путіна на банері: «Потрібно нарешті позбавити Росію від ганьби і трагедій, на зразок тієї, ... як зухвале вбивство Бориса Нємцова просто в центрі столиці» (орфографія і пунктуація збережені - ред.).

Читайте такожЄвропарламент вимагає провести незалежне міжнародне розслідування вбивства НємцоваЦя фраза була виголошена президентом РФ 4 березня.

Це вже другий випадок розміщення Князєвим портрета колишнього нижегородського губернатора. Аналогічний плакат з фразою «Кого наступним вб'єте, щоб перемогти власні химери?» був розміщений 4 березня. Увечері того ж дня банер зняли співробітники поліції на вимогу прокуратури.

Нємцов був застрелений в ніч на 28 лютого у центрі Москви на Великому Москворецькому мосту.

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