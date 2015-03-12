У Росії перевіряють цитату Путіна на екстремізм

Розмістив банер місцевий бізнесмен Герман Князєв на балконі належить йому офісної будівлі по вулиці Горького. Про це розповів сам бізнесмен на своїй сторінці в Facebook, пише Лента.ру.

За словами Князєва, співробітники правоохоронних органів прийшли до нього з проханням зняти плакат для проведення лінгвістичної експертизи. Увагу поліцейських привернули слова Путіна на банері: «Потрібно нарешті позбавити Росію від ганьби і трагедій, на зразок тієї, ... як зухвале вбивство Бориса Нємцова просто в центрі столиці» (орфографія і пунктуація збережені - ред.).

Читайте такожЄвропарламент вимагає провести незалежне міжнародне розслідування вбивства НємцоваЦя фраза була виголошена президентом РФ 4 березня.

Це вже другий випадок розміщення Князєвим портрета колишнього нижегородського губернатора. Аналогічний плакат з фразою «Кого наступним вб'єте, щоб перемогти власні химери?» був розміщений 4 березня. Увечері того ж дня банер зняли співробітники поліції на вимогу прокуратури.

Нємцов був застрелений в ніч на 28 лютого у центрі Москви на Великому Москворецькому мосту.