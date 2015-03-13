Ірландія скасовує смертну кару за торгівлю кіньми поза Дубліном
01:20, 13 березня 2015Світ
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Ірландський уряд оголосив про майбутнє скасування кількох тисяч застарілих законів.
Ірландія скасовує смертну кару за торгівлю кіньми поза Дубліна / foto.delfi.lv
У числі тих, що підлягають скасуванню, - такі екзотичні закони, як заборона під страхом смертної кари продавати коней за межами великого Дубліна.
Буде видалено зі зводу законів також Акт Корони Ірландії від 1542 року, який проголошує короля Англії королем Ірландії.
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Міністр Ірландії з реформ держсектора Брендан Хоулін заявив, що згідно з парламентським законопроектом буде відкликано майже 6 тисяч застарілих нормативних актів, прийнятих до об'єднання з Великобританією.
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