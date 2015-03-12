Конгресмен США: надання нелетальної зброї Україні не допоможе

Так вважає конгресмен-демократ Еліот Енгел. "Це добре, що ми направили Україні нелетальну допомогу, але це їм реально не допоможе у довготерміновій перспективі. Цього недостатньо. Це не може бути все, що ми зробили", - зазначив Еліот Енгел в інтерв’ю радіо "Свобода".

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"Ми не закликаємо їх починати агресивну війну. Але проти них вже ведеться агресивна війна. Ми просто закликаємо, щоб вони мали заходи для свого захисту. Наразі це катастрофа", – наголосив конгресмен.

Нагадаємо, речник Білого дому Джош Ернест заявив, що надання Україні летальної зброї призведе до збільшення кровопролиття.

11 березня президент Петро Порошенко повідомив про додаткову нелетальну допомогу США Україні в галузі безпеки, загальною вартістю $75 млн.