Ісландія відмовилася від вступу в Євросоюз

Про це повідомляється на сайті міністерства закордонних справ (МЗС) Ісландії, передає Lenta.ru. Про відмову Рейк'явіка від відновлення переговорів про вступ в Євросоюз повідомив міністр закордонних справ країни Гуннар Брагі Свенссон на зустрічі з головою МЗС Латвії, яка головує в Раді ЄС, Едгаром Ринкевичем. Він передав Ринкевичу лист на адресу керівництва ЄС.

"Таким чином, уряд вважає, що Ісландія вже не є країною-кандидатом (на вступ до Євросоюзу), і просить ЄС надалі діяти відповідно з цим рішенням", - йдеться в повідомленні.

Гуннар Брагі Свенссон підкреслив у ході зустрічі, що рішення Ісландії скасовує зобов'язання, взяті перед Євросоюзом колишнім урядом. Разом з тим він висловив бажання зміцнювати співробітництво між Рейк'явіком і Брюсселем.

У свою чергу, Едгар Ринкевич підкреслив, що поважає рішення ісландського уряду, і підтримав курс на "позитивну і тісну" співпрацю між ЄС та Ісландією.

Ісландія подала заявку на вступ до Євросоюзу в липні 2009 року після того, як опинилася у важкому економічному становищі. В той час висловлювалися ідеї, що приєднання може забезпечити більшу стабільність економіки країни і запобігти кризі, яка була у 2008 році. Переговори про вступ почалися в 2010 році. Проте вже у 2013 році новий уряд Ісландії ухвалив рішення призупинити переговори з Брюсселем про вступ у Євросоюз та винести це питання на референдум.