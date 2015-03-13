Рекордний улов: американець піймав на вудку найбільшу прісноводну рибу в світі (фото)

Розмір ската склав 4,2 метра в довжину, 2,4 метра в ширину. Про це повідомляє Lenta.ru за інформацією The Daily Mirror.

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Корвін у супроводі гідів рибалив в рамках зйомок шоу «Таємниці океану з Джеффом Корвіном», яке вийде на американському телеканалі ABC в кінці 2015 року.

Журналіст розповів, що зазвичай найбільш великих розмірів досягають скати жіночої статі, як виявилося і в цьому випадку. «Битва з цією рибою була по-справжньому епічною, і минуло кілька годин, перш ніж ми з хлопцями змогли дістати її з води», - розповів Корвін. Щоб дістати ската з води, знадобилася допомога семи осіб.

10 березня стало відомо, що американський рибак Метт Пембертон зловив у Флориді з пляжу 270-кілограмову акул-мако. Риба пручалася півтори години.