Американські танки Abrams прибудуть до Естонії

Американські танки Abrams разом з персоналом, а також два взводи десантників армії США в суботу вранці прибудуть в естонське місто Тапа, щоб взяти участь у міжнародних навчаннях Siil 2015, повідомляє РИА Новости з посиланням на Головний штаб Сил оборони Естонії.

Вчення Siil пройдуть на території Естонії з 4 по 15 травня. У них візьмуть участь 13 тисяч військовослужбовців естонської армії і базуються в Естонії військові армії США.

Крім танків Abrams в Тапа прибудуть також машини технічної підтримки та два взводи десантників армії США.

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Військовослужбовці армії США візьмуть участь у навчаннях Siil і замінять мотопіхотну роту 3-го ескадрону 2-го кавалерійського (бронетанкового) полку армії США. Техніка та обладнання прибудуть в Тапа з Риги залізницею.

Прибуття військовослужбовців армії США є частиною операції Atlantic Resolve, метою якої є демонстрація Естонії, Латвії і Литві солідарності союзників з НАТО і гарантії безпеки балтійського регіону. Понад 120 одиниць бронетехніки, включаючи танки Abrams і бронемашини Bradley, були в понеділок доставлені в Латвію з США.