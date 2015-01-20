Армія США визнана найпотужнішою у світі, Росія зайняла друге місце

На третьому місці розташувався Китай, за ним слідують Індія, Великобританія, Франція, Німеччина, Туреччина і Південна Корея.

Зазначається, що при складанні рейтингу експерти враховували 50 чинників, пише Росбалт.

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Україні дісталося 21 місце - між Австралією (20 позиція) і Іраном. Як відзначають в Global Firepower, українській армії досі властиві "пережитки радянської епохи", хоча і в модернізованому вигляді.