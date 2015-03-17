Представниця ЮНІСЕФ: світова спільнота недостатньо допомагає Україні - BBC

Міжнародні організації недостатньо допомагають цивільному населенню, яке постраждало від війни на сході України, каже директор Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) у Центральній і Східній Європі Марі-П'єр Пуар'є.

"Я погоджуюся (що міжнародні організації допомагають недостатньо. - Ред.). І ми таки намагаємося робити більше", - сказала пані Пуар'є в інтерв'ю ВВС Україна.

"Можливо, через те, що українську кризу більше сприймають як політичну боротьбу, так звана міжнародна спільнота не повністю оцінила її гуманітарний аспект", - додала вона.

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За словами пані Пуар'є, серед міжнародної спільноти існує погляд, що більш віддалені від Європи частини світу, де теж є гуманітарна криза, можливо, мають першочергове право на допомогу.

Однак, каже представниця ЮНІСЕФ, ситуація змінюється: "Я чую від колег з інших агенцій ООН, що так звана міжнародна спільнота починає розуміти ситуацію і активно діяти".

Вона також наголосила, що багато що залежить від самих українців, передусім від уряду.