Міноборони Польщі: На сході України триває "заморожена війна", але ми безпечна країна

Про це сказав міністр оборони Польщі Томаш Сємоняк, повідомляє Українська правда за інформацією видання Onet.pl.

"На сході триває "заморожена війна", але за 25 років свободи нам вдалося перетягнути кордони Заходу на наші східні кордони. Дякуючи цьому, ми безпечна країна. Але ми не можемо ігнорувати ризики", - сказав він.

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За його словами, у Польщі роблять висновки з ситуації, коли після років мирного життя одна з держав вирішила насильницьким шляхом змінити кордони іншої країни.

"Не забуваймо, що НАТО у військовому відношенні набагато сильніша за Росію. Як союз, не маємо жодних комплексів", - наголосив Сємоняк.

На запитання, чи може Польща у разі небезпеки впевнено розраховувати на допомогу союзників, міністр нагадав про підтримку, яку США надають, зокрема, Латвії.

"Американські військові прийшли в цю країну, щоб вказати Росії на свою присутність (в регіоні)", - наголосив Сємоняк.