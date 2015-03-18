ЄС треба прагнути до зниження газової залежності від РФ - Кемерон

Про це заявив прем'єр Великобританії Девід Кемерон в телефонній розмові з головою Євроради Дональдом Туском, передає РИА Новости.

"Лідери погодилися з тим, що ЄС має рухатися в одному напрямку: вживати заходів, які даи б змогу Європі знизити залежність від російського газу, підвищувати прозорість поставок газу і умов газових контрактів, а також активізувати інфраструктурні зв'язки між країнами", - розповів представник канцелярії британського уряду.

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Кемерон і Туск також обговорили ситуацію в Україні. Сторони заявили про необхідність дати зрозуміти Росії, що санкції Заходу будуть діяти доти, поки мінські домовленості не будуть до кінця виконані.

Коротко обговоривши ситуацію в Греції, прем'єр і глава Євроради розповіли про необхідність якнайшвидшого пошуку компромісу між Грецією і партнерами по єврозоні.