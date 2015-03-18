Голова "Справедливої Росії" оголосив про початок епохи "збирання земель російських"

19:01, 18 березня 2015
Світ
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Про це він заявив на мітингу-концерті, присвяченому річниці анексії Криму.

Радио Свобода

Лідер "Справедливої Росії" Сергій Миронов заявив, що з анексією Криму РФ рік тому настав час "збирання земель російських".

"Минулого року ми відновили історичну справедливість, і Крим назавжди наш, а сьогодні ми підтримуємо повсталий Донбас. Настав час перемог, епоха збирання земель російських", - підкреслив він на мітингу-концерті "Ми разом", присвяченому річниці анексії Криму, передає ТАСС.

На думку Миронова, "кримська весна" повернула росіянам "почуття гордості за нашу країну, повернула відчуття творення історії тут і зараз".

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"І нехай з того берега захід нам загрожує, всі загрози розіб'ються об граніт нашої волі, російської правди і справедливості", - додав Миронов.

"Весна! Крим! Росія!", - проскандував він.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі.

Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія та багато інших країн ввели санкції проти Росії.

У липні 2014 року МВС відкрило кримінальне провадження стосовно голови партії "Справедлива Росія" Сергія Миронова за підтримку груп бойовиків, які діють на сході України.

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