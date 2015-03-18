Свято на крові: у Москві тисячі людей відзначають річницю анексії Криму

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, на Василівському узвозі біля Собору Василя Блаженного встановлено сцену, на якій написано "Ми разом". Учасники акції заповнили всі прилеглі набережні Москва-ріки.

На встановлених екранах транслюються уривки з промови президента РФ Володимира Путіна, яку він виголосив 18 березня 2014, щоб обгрунтувати окупацію українського Криму.

Присутні тримають плакати на підтримку анексії: "Спасибі Путіну за Крим", "Крим + Севастополь = Росія", "Щасливі разом", "Пишаюся країною". "Повернення Криму - торжество справедливості". Багато плакатів однотипні, хоч люди кажуть, що зробили їх самі. Водночас деякі учасники акції не приховують, що є працівниками різних комунальних підприємств Москви, шкіл, лікарень та бюджетних організацій.

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У той же час у натовпі можна побачити прапори проросійських терористів - учасників бойових дій на Донбасі.