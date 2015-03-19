ЗМІ: Коли Нємцов пройшов мостом приблизно 100 метрів, Дадаєв вихопив пістолет та застрелив його

З матеріалу розслідування вбивства російського опозиційного політика Бориса Нємцова випливає, що спостереження за ним вів Біслан Шеванов, а виконавцем був Заур Дадаєв.

Про це повідомляє "Росбалт", якому вдалося ознайомитися з матеріалами слідства.

За інформацією ЗМІ, події, що відбулися за кілька годин до розстрілу політика, встановлені СК РФ майже з точністю до хвилини. Близько 22:00 біля ЦУМу, куди прибув Нємцов, щоб зустрітися зі своєю подругою Ганною Дурицької, зібралися Анзор Губашев, Шаванов та Дадаєв. Причому в останнього був з собою пістолет. Шаванов вів спостереження за тим, як політик та дівчина вечеряють, його подільники розташувалися на вулиці неподалік. Коли Нємцов та його супутниця вийшли з будівлі і попрямували у бік Великого Москворецького мосту, Шеванов, як людина, яка раніше стежила за політиком, зрозумів, що той пішки прямує додому. Біслан "подав Дадаеву заздалегідь встановлений сигнал".

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У районі Червоної площі Дадаєв перейняв "об'єкт" від Шеванова та попрямував слідом за Нємцовим та Дурицькою. В цей час Губашев, Шеванов та невстановлені зловмисники "контролювали прилеглу територію шляхом спостереження з метою забезпечення безпеки учасників групи".

Коли Нємцов та Дурицька пройшли мостом приблизно сто метрів, Дадаєв вихопив пістолет і не менше шести разів вистрілив у спину політика, заподіявши йому смертельні поранення. Він підійшов до проїжджої частини, куди майже відразу на машині "ЗАЗ Сенс" "підлетів" Губашев та забрав кілера.